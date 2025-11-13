Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Geçici İşyerlerine Çarptı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü, yol kenarındaki geçici konteyner işyerlerinin içinden geçerek tarlaya düştü. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, konteynerde kurabiye ve mantı evi işi yapan esnafın saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi.

İlyas Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin ara yoldan yüksek hızla Yeni Yol Caddesi'ne girdiği iddia edildi. Kontrolden çıkan araç, kaldırım üzerinde bulunan geçici konteynerlere çarparak içinden geçti ve arka kısımdaki tarlaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan genç sürücü hastaneye kaldırıldı.

"Mucizevi bir şekilde kurtulduk"

Kaza sırasında mantı dükkanında çalışan Nurgül Özdal, iki dakika önce bulunduğu noktadan ayrıldığı için ölümden döndüğünü söyledi. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadığı görülen Özdal, olayı şöyle anlattı:

"Kahvaltı yapayım diye şuraya geçtim. Geçmemle birlikte sandım ki bomba patladı. Camların savrulmasıyla bir şey patladı zannettim. Arabanın girişini çıkışını görmedim. Aşırı hızlıydı. Sürücüde yara var mı bilmiyorum, arabası pert olmuş. Mucizevi şekilde kurtuldum, kendisi de mucizevi şekilde kurtulmuş. Peynirci içeride olsaydı o kesin gitmişti. Adam Allah'tan geç gelmiş."

İki konteyner kullanılamaz hale geldi

Kazada mantıcı konteyneri ile yanındaki peynirci dükkanı büyük hasar aldı. Çarpmanın etkisiyle iki konteyner de kullanılamaz hale gelirken, maddi hasarın yüksek olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.