Malatya'da Kadın Girişimciler Mantar Üreterek Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Malatya'da konteyner kentte mantar üretimi yapan kadın girişimciler, hem geçimlerini sağlıyor hem de topluma ilham veriyor.

Kentte Kadın Girişimciler Derneği çatısı altında bir araya gelen girişimci kadınlar, konteyner kentte kurdukları üretim alanlarında istiridye mantar yetiştiriciliği yaparak hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de üretim azmini sürdürüyor. Dernek Başkanı Ayşe Yıldırım Özceyhan'ın öncülüğünde başlatılan projede konteyner içinde mantar üretimi gerçekleştiren kadınlar, çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir tarım modeliyle dikkat çekiyor. 225 torba ile yapılan üretimden, iki ayda yaklaşık 800 kilograma yakın verim alınıyor. Kilosu 150 TL'den satılan mantarlar sayesinde kooperatifin giderleri karşılanırken, aile bütçelerine de katkı sağlanıyor.

15-20 günlük aralıklarla yapılan hasatlarda ürünler hem bölge halkına sunuluyor hem de kadınların emekleri değer kazanıyor. Dernek Başkanı Özceyhan, "Kadınlar olarak üretmekten vazgeçmiyoruz. Biz burada sadece mantar değil, umut ve dayanışma da üretiyoruz. Çilek, çiçek gibi farklı ürünlerle de üretim yelpazemizi genişletiyoruz. Bu çalışmalar, kadınların ne kadar güçlü ve üretken olduğunun bir göstergesi" şeklinde konuştu. Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın ise kadın girişimcilerin üretim sürecindeki çabasını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kadın girişimcilerimiz, içinde bulundukları şartlara rağmen üretimden kopmuyor, aksine daha fazla üreterek örnek oluyorlar. Ayşe Hanım ve ekibi konteyner içerisinde oluşturdukları bu üretim sistemiyle sadece bölgeye değil, ülke genelinde birçok kadına da ilham veriyor. Bizler de Tarım Platformu olarak eğitim programlarımızla, kurslarımızla ve teknik desteklerimizle sürece katkı sağlıyoruz. Mantar yetiştiriciliği kursları verdik, vermeye de devam ediyoruz. Önemli olan burada sadece bir ürünü yetiştirmek değil, kadınların bu sürecin her aşamasında bilgi ve deneyim kazanması. Biz inanıyoruz ki üreten kadın, güçlü kadındır; güçlü kadın da güçlü toplumun temelidir. Bu üretim modeli büyüdükçe, kırsalda kalkınma daha da hızlanacak. Yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının da bu çabalara destek olması gerekiyor."

Girişimci kadınlar, üretim alanlarını büyütmeyi ve daha fazla kişiye ilham olmayı hedefliyor. - MALATYA