MADO, 29 Eylül'ü Dünya Sütlü Tatlı Günü İlan Etti

MADO, 29 Eylül'ü Dünya Sütlü Tatlı Günü İlan Etti
Güncelleme:
MADO, sütlü tatlı üretiminde farkındalık oluşturmak amacıyla 29 Eylül'ü "Dünya Sütlü Tatlı Günü" ilan etti.

MADO, sütlü tatlı üretiminde farkındalık oluşturmak amacıyla 29 Eylül'ü "Dünya Sütlü Tatlı Günü" ilan etti.

Dünya Sütlü Tatlı Günü nedeniyle MADO çalışanları kahvaltı programında bir araya geldi. MADO Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Kanbur ve Erdal Kanbur ile Sütlü Tatlı İşletme sorumluları ile çalışanlar katıldı.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur yaptığı konuşmada, çalışanların katkısına değinerek, "Siz değerli çalışma arkadaşlarımızla bu markayı geleceğe taşıyoruz. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Sütlü Tatlı İşletme Müdürü Hamza Saygılı ise, "Bugün burada bir ilke imza atarak 29 Eylül'ü Dünya Sütlü Tatlı Günü olarak kutluyoruz. Bu özel gün, hepimiz için bir motivasyon kaynağı olsun" ifadelerini kullandı.

Satın Alma Müdürü Mustafa Fidan da, "Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın değerini bir kez daha görüyoruz. Her bir çalışanımıza özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kahvaltı programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi. Katılımcılar, bu günün her yıl geleneksel hale getirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
