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Lüleburgaz'da İş Yeri Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, tadilat sırasında çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüleburgaz'da iş yeri yangını

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yerinde yapılan tadilat çalışması sırasında spiral taşından çıkan kıvılcımların etrafta bulunan malzemelere sıçraması sonucunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın esnasında can kaybı olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Lüleburgaz'da İş Yeri Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT SÖNMEZ - Yerel

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