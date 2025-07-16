LED Avizeler Geleneksel Taşlı Avizelere Hükmediyor

Geleneksel taşlı avizeler, yerini LED teknolojisine bıraktı. Samsun'da aydınlatma ürünleri satan esnaf, özellikle yeni evli çiftlerin tercihini parlaklığı ayarlanabilen, az enerji tüketen ve şık görünüme sahip LED avizelerden yana kullandığını belirtti.

Bir zamanlar lüksün simgesi olan büyük taşlı avizeler, günümüzde yerini sade ama fonksiyonel LED avizelere bırakıyor. Samsun'da avize satışı yapan esnaf, ev dekorasyonunda yaşanan bu dönüşümün satışlara doğrudan yansıdığını ifade etti.

"LED avizeler hem şık hem de kullanışlı"

Avize satışı yapan Nejla Gümüşlü, LED avizelerin çok daha fazla rağbet gördüğünü belirterek, "Biz avizeye 'gelinin tacı' deriz. Eskiden büyük taşlı avizeler çok satılırdı, şimdi ise LED modeller tercih ediliyor. Çünkü hem görünüm olarak daha modern hem de kullanım açısından çok daha pratik. Üç farklı renk seçeneği sunması, ışığın şiddetinin ayarlanabilmesi ve daha az enerji tüketmesi LED'leri öne çıkarıyor. Fiyatlar bin TL'den başlayıp, 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. Özellikle oturma odalarında LED avize tercih eden çok fazla çift var" dedi.

"Gelen LED alıyor"

LED avizelerin hem görüntü hem de işlev açısından cazip olduğunu vurgulayan esnaf Selçuk Yücelik ise, "Yeni evlenecek çiftler genellikle LED modelleri seçiyor. Kolay temizleniyor, daha fazla aydınlatıyor ve estetik duruyor. Üstelik beyaz, gün ışığı ve karışık tonlarda aydınlatma seçenekleri de var. İnsanlar komşusunda gördüğü modeli gelip bizden de istiyor" şeklinde konuştu.

Esnaf, en çok 10 bin TL bandındaki LED avizelere talep olduğunu ancak az da olsa klasik taşlı modellerin de halen satıldığını kaydetti. - SAMSUN