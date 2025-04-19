Kütahya Kadim Vakfı'ndan Öğrencilere Moral Etkinliği

Kütahya Kadim Vakfı, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik moral etkinliği düzenledi. Vize sınavlarının sona ermesinin ardından gerçekleştirilen balık ekmek etkinliğinde, öğrenciler keyifli bir akşam geçirdi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, vakıf bünyesinde yapılan faaliyetlere katılım sağlayan öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu akşam öğrencilerimizle birlikte güzel bir atmosferde buluştuk" dedi.

Başkan Önsay, hafta içinde ülke genelinde düzenlenen Geleneksel Okçuluk yarışmalarında derece elde eden Merkez, Altıntaş ve Gediz Diriliş Gençlik Spor Kulübü sporcularına da ödüller verdiklerini belirtti. Başarılı öğrencileri tebrik eden Önsay, "9 yıldır binlerce gencimize okçuluk eğitimi verdik. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin en başarılı geleneksel okçuluk kulüplerinden biri olduk. Gençlerimizin her platformda Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmesinden gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca vakfın okçuluk çalışmalarında emeği geçen tüm hocalara teşekkür eden Önsay, "Yıllardır büyük fedakarlıklarla çalışan, yüzlerce okçu yetiştiren hocalarımıza minnettarız" dedi. - KÜTAHYA