ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı

İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı!

Kütahya Kadim Vakfı'ndan Öğrencilere Moral Etkinliği

Kütahya Kadim Vakfı'ndan Öğrencilere Moral Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Kadim Vakfı, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği balık ekmek etkinliği ile moral verdi. Etkinlikte, başarılı okçuluk sporcularına da ödüller verildi.

Kütahya Kadim Vakfı, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik moral etkinliği düzenledi. Vize sınavlarının sona ermesinin ardından gerçekleştirilen balık ekmek etkinliğinde, öğrenciler keyifli bir akşam geçirdi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, vakıf bünyesinde yapılan faaliyetlere katılım sağlayan öğrencilerle bir araya geldiklerini belirterek, "Bu akşam öğrencilerimizle birlikte güzel bir atmosferde buluştuk" dedi.

Başkan Önsay, hafta içinde ülke genelinde düzenlenen Geleneksel Okçuluk yarışmalarında derece elde eden Merkez, Altıntaş ve Gediz Diriliş Gençlik Spor Kulübü sporcularına da ödüller verdiklerini belirtti. Başarılı öğrencileri tebrik eden Önsay, "9 yıldır binlerce gencimize okçuluk eğitimi verdik. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin en başarılı geleneksel okçuluk kulüplerinden biri olduk. Gençlerimizin her platformda Kütahya'yı en iyi şekilde temsil etmesinden gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca vakfın okçuluk çalışmalarında emeği geçen tüm hocalara teşekkür eden Önsay, "Yıllardır büyük fedakarlıklarla çalışan, yüzlerce okçu yetiştiren hocalarımıza minnettarız" dedi. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.