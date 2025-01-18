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Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik'ten Milli Park Ziyareti

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik'ten Milli Park Ziyareti
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Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi ve 'Doğa Eğitim Merkezi'ni inceledi.

Milli Park Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik 2024 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nün 2024 yılı değerlendirme toplantısı Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Park Müdürü Özcan Mersin tarafından Kaymakam Keklik'e 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yapıldı. Toplantı sonrasında Kaymakam Keklik, Milli Park Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan 'Doğa Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki incelemeleri sırasında kendisine, merkezin doğa bilincini geliştirme ve çevre eğitimine katkı sağlama hedefleri anlatıldı. Daha sonra Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, ziyareti anısına "Doğa Eğitim Merkezi" bahçesine sakız ağacı fidanı dikti. Milli Park Müdürlüğü yetkilileri, Kaymakam Keklik'in ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, bölgedeki doğal alanların korunması ve geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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