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Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi'nde Yeni Bir Park Yapıyor

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Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'nde yapımına başladığı 1200 metrekarelik parkın yapım çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Park, çocuk oyun grubu, spor aletleri ve oturma gruplarıyla mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.

Son 5 yılda kente 336 bin 906 metrekare yeni yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'nde yapımına başladığı 1200 metrekarelik parkın yapım çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Çocuk oyun grubunun yerleştirildiği park, peyzaj düzenlemesinin ardından mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.

Kent genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı yenileme çalışmalarının yanı sıra yaşama geçirdiği park ve yeşil alan projeleri ile de hemşehrilerinin takdirini kazanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kente yeni bir park daha kazandırıyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayraklıdede Mahallesi 444 Sokak'ta yapımı sürdürülen park, çocuklar başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerine açık havada keyifli vakit geçirme olanağı sunacak. 1200 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında dolgu ve bitkisel toprak serimi ile sulama ve aydınlatma sistemlerinin kurulumu tamamlandı. Ekipler tarafından son olarak çocuk oyun grubunun yerleştirildiği park, spor aletleri ve oturma gruplarının montajının ardından gerçekleştirilecek ağaç dikimi ve peyzaj çalışması ile hizmete açılacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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