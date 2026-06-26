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Müşterinin teslim almadığı siparişi yolda su satan çocuklara verdi

Müşterinin teslim almadığı siparişi yolda su satan çocuklara verdi
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Eskişehir'de bir kurye, teslim alınmayan sipariş paketini yolda karşılaştığı su satan çocuklara verdi. Çocukların paketi yediği anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Eskişehir'de sipariş veren müşterinin teslim almadığı paketi, kurye yolda karşılaştığı su satan çocuklara verdi.

İlginç olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Şht. Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde su satan bir çocuk, kuryenin yanına gitti. Kurye ise "Karnın aç mı senin" diye sorduğu çocuğa, motosikletinin bagajından çıkarttığı bir paketi verdi. Paketi alan çocuğun yemeği, refüjdeki çimenlik alanda 2 çocukla birlikte yediği görülürken, o anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Öte yandan kuryenin, sahte sipariş vererek işletmeyi ve kuryeyi mağdur eden müşterinin teslim almadığı paketi çocuklara verdiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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