Kurumlar Vergisi Beyannamesi Süresi Uzatılmalı

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin süresinde gönderilmesine imkan olmadığını söyleyerek, "Beyannamelerin sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi için zorunlu olan uzatmanın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Yedikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde Nisan ayı başından beri sürdüğümüz girişimlerde defaatle vurguladığımız ve 18/04/2025 tarihinde yazılı olarak da ilettiğimiz üzere, 2024 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin süresinde gönderilmesine imkan bulunmamaktadır. Nisan ayında Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilen idari izin sürelerinin uzatılması nedeniyle 6 Nisan 2025 gününe kadar fiilen çalışılamamış olması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatile denk gelmesi, ekonomimizin önemli bir bölümünü oluşturan İstanbul ilinde 23 Nisan günü ve akabinde yaşanan deprem ve çok sayıdaki artçı sarsıntıları nedeniyle, İstanbul ve çevre illerindeki işletmelerimizin mali işler birimleri ve beyannamelerin hazırlanmasında hizmet veren muhasebe meslek mensuplarımızın fiili çalışma sürelerinde önemli aksamalar yaşanmıştır. Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile e-defter beratlama sürelerinin uzatılması sebebiyle Nisan ayının ilk günleri tamamen gelir vergisi beyanlarının tamamlanmasına ayrılmış, kurumlar vergisi beyannamelerinin yapılmasına geçilememiştir. 2023 yılı gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50.000.000 TL'nin altında olanlar dahil tüm kurumlar vergisi mükellefleri için enflasyon düzeltmesi işlemlerinin yapılacak olması, tek başına beyannamelerin hazırlanmasını olağanüstü düzeyde zorlaştırmaktadır. Ayrıca, bir taraftan ay sonuna kadar kurumlar vergisi beyannamelerini yetiştirmek için çalışan meslektaşlarımız, bir taraftan da aylık beyannameleri hazırlamak ve göndermek için uğraşmaktadır ve bugün o beyannamelerin son günüdür. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından tüm bu gerekçelerin bir kez daha değerlendirileceğini ümit ediyor ve beyannamelerin sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesi için zorunlu olan uzatmanın yapılmasını bekliyoruz." - KAYSERİ