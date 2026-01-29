Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği başlıyor

Bayındır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenecek Kurumlar Arası Voleybol Şenliği öncesinde fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılacak kurum takımlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan fikstür çekiminde, müsabaka eşleşmeleri ve turnuva programı belirlendi. Organizasyonla ilgili teknik detaylar takım temsilcileriyle paylaşıldı. Yetkililer, etkinliğin kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi, sporun yaygınlaşmasını sağlamayı ve çalışanlar arasında kaynaşmayı hedeflediğini ifade etti. Kurumlar Arası Voleybol Şenliği'nin önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi. - İZMİR