Haberler

Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği başlıyor

Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği başlıyor
Güncelleme:
Bayındır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Kurumlar Arası Voleybol Şenliği öncesinde fikstür çekimi gerçekleştirildi. Turnuvaya katılacak takımların eşleşmeleri ve programı belirlendi.

Bayındır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenecek Kurumlar Arası Voleybol Şenliği öncesinde fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılacak kurum takımlarının temsilcilerinin katılımıyla yapılan fikstür çekiminde, müsabaka eşleşmeleri ve turnuva programı belirlendi. Organizasyonla ilgili teknik detaylar takım temsilcileriyle paylaşıldı. Yetkililer, etkinliğin kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi, sporun yaygınlaşmasını sağlamayı ve çalışanlar arasında kaynaşmayı hedeflediğini ifade etti. Kurumlar Arası Voleybol Şenliği'nin önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
