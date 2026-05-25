Kurbanlık denetimleri sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayram öncesi kent merkezi ve ilçelerde kurbanlık denetimlerini arttırdı.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahaya inerek üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurbanlık hayvanların sağlık durumları, pazar alanlarındaki hijyen koşulları ve pazar düzeni hakkında yerinde incelemelerde bulunan ekipler, hem yetiştiricilere hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Ekipler, kurbanlık alırken hayvanların kulak küpelerine, genel sağlık durumlarına ve pasaportlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, üreticilere de hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı