Haberler

Kurbanlık denetimleri sürüyor

Kurbanlık denetimleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent merkezi ve ilçelerde kurbanlık denetimlerini artırdı. Bolvadin'de yapılan denetimlerde hayvan sağlığı, hijyen ve pazar düzeni kontrol edildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayram öncesi kent merkezi ve ilçelerde kurbanlık denetimlerini arttırdı.

Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sahaya inerek üreticiler ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kurbanlık hayvanların sağlık durumları, pazar alanlarındaki hijyen koşulları ve pazar düzeni hakkında yerinde incelemelerde bulunan ekipler, hem yetiştiricilere hem de kurbanlık almaya gelen vatandaşlara dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Ekipler, kurbanlık alırken hayvanların kulak küpelerine, genel sağlık durumlarına ve pasaportlarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, üreticilere de hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Acun Ilıcalı tarihe geçti

Acun Ilıcalı tarihe geçti
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler

Maç bitince olanlar oldu!

Hız yapan minibüs park halindeki otobüse çarptı! 17 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp

Ederson'dan İlkay'a küfür gibi hareket!

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi

Altında yeni haftanın ilk sürprizi