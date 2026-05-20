Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde tüketici haklarını korumak ve fırsatçılığı önlemek amacıyla marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerde raf ve kasa fiyat uyumu ile etiket mevzuatı kontrol edildi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetimlerini artırdı.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlığın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerle fırsatçılık girişimlerinin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilirken, yoğun talep gören ürün grupları ise mercek altına alındı. Bu kapsamda Ankara'da faaliyet gösteren bir zincir markette Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Ekipler, market içerisinde birçok farklı reyonda temel gıda ve bayram döneminde yoğun tüketilen şeker, çikolata ve tatlı ürünlerini kontrol etti. Denetimlerde ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumu da incelenirken, fiyat etiketlerinin mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirildi. Ekipler tarafından seçilen çeşitli ürünler kasadan geçirilerek fiş kontrolü yapıldı ve tüketicinin ödediği tutarın raf etiketiyle uyumlu olup olmadığı denetlendi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicinin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, olası tüketici mağduriyetlerinin ve fırsatçı yaklaşımların önüne geçebilmek amacıyla Bakanlığın talimatları doğrultusunda yaş meyve ve sebze halleri, şehirler arası otobüs terminalleri ile şeker, çikolata, tatlı benzeri ürünlerin satıldığı işletmelerde denetimlerimizi titizlikle sürdürmekteyiz" denildi.

Açıklamada vatandaşların bayram alışverişlerini güvenli ve şeffaf şekilde yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
'Sizinle dertleşmek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler

"Sizinle dertleşmek istiyorum" dedi, sözleri salonu ayağa kaldırdı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı

Koca ülke karıştı!

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor

New York’ta büyük panik! Araç bir anda patladı

Şehrin göbeğinde büyük patlama
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi