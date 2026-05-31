Tatilcilerin dönüş yolundaki yoğunluğu sürüyor

Konya-Afyonkarahisar karayolunda tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da dönüş trafiği hareketliliği başladı. Konya istikametinden gelip Afyonkarahisar yönüne doğru seyreden tatilciler, Çay çevre yolu üzerindeki trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Özellikle kavşak noktasında sabitleşen ve metrelerce uzayan araç kalabalığı nedeniyle trafikte ilerlemek zaman zaman zaman aldı. Bölgedeki trafik yoğunluğu ve araçların oluşturduğu uzun kuyruklar drone ile anbean kaydedildi.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, kavşakta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve akışın hızlanması için önlemlerini artırdı. Yetkililer, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve trafik kurallarına harfiyen uymaları konusunda uyardı. - AFYONKARAHİSAR

