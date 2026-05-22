Yayla sezonu öncesi ata tohumu fidelerine yoğun talep

Adana'nın Kozan ilçesinde yayla sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, ata tohumlarından üretilen domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerine yoğun ilgi gösteriyor. Doğal ve organik ürün talebiyle fideler 10-30 TL arasında satılıyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya çıkacak vatandaşların yaz boyunca kendi bahçelerinde tüketmek üzere ekecekleri sebzeler için hazırlanan fideler, Kozan ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda satışa sunuldu. Özellikle kadınların kış aylarında ata tohumlarını toprakla buluşturarak yetiştirdiği fideler, doğal ve yerli ürün tüketmek isteyen vatandaşlardan talep görüyor.

"Yaylada bahçede kendimiz ekip topluyoruz"

Fide almaya gelen vatandaşlardan Emin Özübek, bu yıl yağışlar nedeniyle yayla sezonunun geç başladığını belirterek, "Biber, patlıcan ve domates fidelerini evimizin önündeki araziye ekmek için aldık. İlaçsız olduğu için daha lezzetli oluyor. Yaylada bahçede kendimiz ekip topluyoruz" dedi.

Fide üreticisi Aynur Ayaz ise ocak ayında seralarda ata tohumlarını toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Genellikle ata tohumu fidelerimiz var. Vatandaşlar yaylaya götürüp ekiyor. İnsanlar kendi ürettiklerini tüketmeyi seviyor. Bu yıl yağışlardan dolayı sezon geç başladı. Sağlıklı ve organik ürün istiyorlar. En çok domates, biber ve patlıcan fidelerinde ata tohumu tercih ediliyor. Salatalıkta ise verimli olduğu için hibrit fideler isteniyor. Talep yoğun" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
