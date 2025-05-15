Köyceğiz'de Engelliler Haftası Etkinliği: Daimi Dostluk Maçı Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ilçe protokolü ve özel gereksinimli bireylere yönelik Daimi Dostluk maçı düzenlendi. Özel gereksinimli öğrencilerin spora olan ilgisini ve motivasyonunu artırmak, onları mutlu etmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen dostluk maçında ilçe protokolü ve öğrenciler heyecanlı ve coşku dolu keyifli anlar yaşadılar. - MUĞLA