Köyceğiz'de Engelliler Haftası Etkinliği: Daimi Dostluk Maçı Düzenlendi

Köyceğiz'de Engelliler Haftası Etkinliği: Daimi Dostluk Maçı Düzenlendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireylere yönelik Daimi Dostluk maçı gerçekleştirildi. Etkinlikle, özel gereksinimli öğrencilerin spora olan ilgisini artırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak hedeflendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ilçe protokolü ve özel gereksinimli bireylere yönelik Daimi Dostluk maçı düzenlendi. Özel gereksinimli öğrencilerin spora olan ilgisini ve motivasyonunu artırmak, onları mutlu etmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen dostluk maçında ilçe protokolü ve öğrenciler heyecanlı ve coşku dolu keyifli anlar yaşadılar. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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