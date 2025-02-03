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Köy Okulu Öğrencileri Ağrı'da Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Köy Okulu Öğrencileri Ağrı'da Unutulmaz Bir Gün Geçirdi
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki köy öğrencileri, Kaymakam Emirhan Arıkan ve eşiyle birlikte önce pizza yedi, ardından Ağrıspor maçını izledi. Bu etkinlik, çocukların hayatında önemli bir deneyim oldu.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki köy okullarında öğrenim gören 35 öğrenci, İlçe Kaymakamı Emirhan Arıkan ve eşi Gizem Arıkan'ın öncülüğünde Ağrı merkeze götürülerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte yemek yiyen Kaymakam Arıkan ve eşi, çocuklarla samimi sohbetler ederek onların heyecanına ortak oldu. Öğrenciler, hayatlarında ilk kez pizza yemenin keyfini yaşarken, bu anlar yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Yemek sonrası Ağrıspor - Zonguldakspor maçına giden grup, tribünde maç heyecanını birlikte paylaştı. Kaymakam Emirhan Arıkan, bu tür etkinliklerin çocuklar için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirterek, "Geleceğin liderlerini desteklemek ve gençlerimize sporu sevdirmek amacıyla bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Bu etkinlikler, öğrencilerimizin farklı deneyimler kazanmasına katkı sağlıyor" dedi.

Etkinlik, öğrencilerin unutamayacakları anılar biriktirmeleriyle sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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