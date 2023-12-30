Koçarlı Belediyesi Vahşi Çöp Depolama Sorununu Çözüme Kavuşturuyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin 60 yıllık kanayan yarası olan vahşi çöp depolama sorununun çözümü için düğmeye basarak, yapılan işlemlerin ardından çöp döküm alanında tahliyeye başlandı.

Koçarlı-Çakırbeyli yolu üzerinde bulunan ve kötü görünüme sebebiyet veren çöp döküm alanında tahliye işlemlerinin bugün itibarıyla başladığını ifade eden Başkan Kaplan, "İlçemizde yılların sorunu olan çöp sorununu çözüme kavuşturuyoruz. ya çözülecek, ya çözülecek demiştik ve söz vermiştik. Her zamanki gibi sözümü tutuyor ve bu sorunu da çözüyoruz" ifadelerini kullandı.

Koçarlı'da göreve başladığından bu yana ilçede birçok köklü sorunun çözüme kavuşturulması için girişim başlatan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçenin kanayan yaralarından olan çöplerin Aydın Efeler'de bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisine transfer edilmeye başlandığını duyurdu. İlk etaptaki çalışmalar kapsamında 500 kamyon civarındaki çöpü Aydın'daki tesislere taşımayı planladıklarını belirten Başkan Kaplan, "Kepçelerle kamyonlarımıza yükleme yaparak, katı atık tesislerine tahliye ediyoruz. Koçarlı'ya girişteki o kötü görüntüden Koçarlı halkını kurtarıyoruz. Çöpün tahliye işleminin ardından o alanda ağaçlandırma yaparak rekreasyon alanı oluşturacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordineli bir çalışma yaptığını söyleyen Başkan Kaplan, "Biz bu noktada Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimize de gerekli talimatlarımızı verdik ve çöp transferine başladık. Çöpler ivedilik ve titizlikle Aydın'a katı atık arıtma tesislerine taşınıyor. İlk etapta 500 kamyon civarında çöpü Aydın'daki tesislere taşımayı planlıyoruz. Metan gazı ölçümlerinin yapılmasının ardından ise ikinci etap çalışmalara başlayacağız. İkinci etapta ise çöp tamamen kaldırılarak ilçemizin 60 yıllık sorunu da ortadan kalkmış olacak" diye konuştu. - AYDIN