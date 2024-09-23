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Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Kırşehir'de Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
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Kırşehir Ülkü Ocakları, 37. Ahilik Haftası dolayısıyla esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek siftah ve Ahilik Duası hediyelerinde bulundu. Ülkü Ocakları İl Başkanı İbrahim Gürler, etkinliğin amacı ve Ahilik Kültürü'nün önemini vurguladı.

Kırşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı, 37. Ahilik Haftası'nın başlaması nedeniyle esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek; siftah ve Ahilik Duası hediyesinde bulundu.

Esnafın ticari hayatında önemli bir yere sahip olan Ahilik Kültürü'nün yaşatılması ve geliştirilmesi adına yapılan etkinliğe öncülük eden Ülkü Ocakları Kırşehir İl Başkanı İbrahim Gürler, farkındalık oluşturmak ve esnafın yaşadığı durumların bilinmesi adına etkinliği organize ettiklerini söyledi. Gürler ayrıca; her esnafın hafta boyunca geleneğe uygun yaşamasının öneminin farkında olduklarını da sözlerine ekledi.

Ahilik Haftası boyunca sürdürülecek ziyaretlerde Ülkü Ocakları, esnaf gezilerinde değerlerin hatırlanması ve geliştirilmesi için katkı sunmayı hedefliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Gürler Ahilik Haftası Yerel Haberler Ekonomi Yerel Yaşam

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