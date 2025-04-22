Kırklareli'nde Bitki Koruma Ürünleri Denetlendi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünü satışı yapan bayilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin ruhsat durumları, etiket bilgileri ve kayıt sistemleri incelendi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünü satışı yapan bayileri denetlendi.
Kırklareli'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bitki koruma ürünü satışı yapan bayilere yönelik denetim yaptı.
Denetimde satışı yapılan ürünlerin ruhsat durumu, etiket bilgileri, raf düzeni ve kayıt sistemleri gibi birçok kriterler incelendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bitki koruma ürünü satışı yapan bayilerin denetlediklerini ifade ederek, denetimlerinde devam edeceğini bildirdi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel