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Kilis'te Tarım İşçileri 1 Mayıs'ta Üretim Yaparak Ekonomiye Katkı Sunuyor

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Kilisli tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tarlalarda üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Çiftçilerin ve üreticilerin bayramı olmadığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı, çiftçilerin evlerine para götürdüğü günün onların bayramı olduğunu söyledi.

Kilis'te tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde tarlalarda üretim yaparak ekonomiye katkı sunmaya devam ettiler.

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kilisli üreticiler, ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan işçiler, patlıcan ve biber fidelerini toprakla buluştur.

"Çiftçinin bayramı yok"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde tarım işçilerinin ve çiftçilerin hiç boş durmadan ülke ekonomisine ve tarımına katkı sunmak için çalıştığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İşçi bayramında herkes bayram yaparken çiftçiler ülkenin tarımına katkı sunmak için sahada üretime devam etmektedir. Çiftçinin ve üreticinin bayramı yok. Çiftçilerin bayramı ne zaman eve para götürürse o gün onların en mutlu günüdür ve onların bayramıdır. Herkes evinde dinlenirken şu anda çiftçiler ve üreticiler sahada üretmeye devam ediyor" dedi.

"Zabaran patlıcanı bayramda toprakla buluştu"

Bölgenin tescilli ürünü olan zabaran patlıcanının fidelerini 1 Mayıs'ta toprakla buluştuğunu söyleyen Özdemir, "Çiftçilerimiz hiç boş durmadan 1 Mayıs'ta da biber ve tescilli patlıcan fidelerini toprakla buluşturdu. Türkiye'de biber üretiminde 2'inci olan Kilis'te biber fidelerini de toprakla buluşturdu. Çiftçilerin ne bayramı ne de tatili var" diye konuştu.

"Herkes evinde tatilini yaparken bir burada çalışıyoruz"

Tüm Türkiye'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kilisli üreticilerin çalıştığını söyleyen Çiftçi Cuma Aygün, "1 Mayıs dolayısıyla herkes evinde tatilini yaparken biz burada ekonomi için çalışıyoruz. Aile büyüklerimizle birlikte uzun zamandan beridir çiftçilik işiyle uğraşmaktayız. Çiftçinin bayramı evine ne zaman para götürürse işte o gün onun bayramıdır" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziraat Mühendisleri Odası Ekonomi 1 Mayıs Kilis Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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