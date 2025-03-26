KESOB Başkanı'ndan Ramazan Bayramı Öncesi Esnaf Çağrısı

Kayseri'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde açıklamalar yaparak, hem vatandaşların bayramını kutladı hem de yapılacak alışverişlerin esnaftan yapılması için çağrıda bulundu. Odakır, "Mümkün olduğunca esnafımızdan alışverişlerimizi yaparak yerel ekonomimize, esnafımıza destek olalım" diye konuştu.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala açıklamalar yaparak hem vatandaşların Ramazan Bayramı'nı ve Kadir Gecesi'ni kutladı hem de bayram alışverişleri konusunda çağrıda bulundu.

"Ramazan Bayramımız mübarek olsun"

Başkan Odakır, "Öncelikle Kadir Gecesi dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımızın, hemşerilerimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini kutluyorum. Allah mübarek eylesin. Cumartesi günü de artık arefe gününü idrak edeceğiz, Ramazan ayını uğurlayacağız. Bayramın gelmesiyle küsler barışacak, kırgınlar sevgi ve muhabbet diliyle birbirine yaklaşacak, hoşgörü artacak. Allah nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Allah, sağlıkla ve huzurla kavuşturmayı ve geçirmeyi nasip etsin" diye konuştu.

"Sağlığı riske atacak ürünlerden uzak durun"

Ramazan Bayramı alışverişleri hakkında da açıklamalarda bulunan Şeyhi Odakır, şu ifadelere yer verdi: "Bayramın gelmesiyle, bayram öncesinde çarşı pazarda hareketlilik yaşarız. Çeşitli sektörlerde tüketim artar, alışverişler olur. Öncelikle şu hususa dikkat etmek gerekiyor. İster gıda olsun ister farklı bir ürün olsun, insan sağlığını riske atacak şekilde üretilmiş olan her türlü üründen uzak durmak gerekiyor. Hijyenden uzak, izinsiz olarak üretim yapan, standartlara uymayan, sağlığı hiçe sayan ürünlerden, uzak duralım mesafeli olalım."

"Esnafımıza sahip çıkıp yaşatalım"

Son olarak Odakır, alışverişler hakkında şunları söyledi:

"Alışverişlerimizi küçük esnaftan yaparsak onların ayakta kalmasına destek olmuş oluruz. Unutmamalıyız ki küçük esnaf olmadan büyük esnaf olmaz. Şehrin ekonomisine çok önemli katkılar sunan esnafımıza bu şekilde desteğimizi göstermeye gayret edelim. Elbette vatandaşlarımız istediği ürünü istediği yerden almakta serbesttir. Biz 33 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak naçizane bir öneride bulunuyoruz. Esnafımıza sahip çıkıp yaşatalım. Alışverişlerimizi küçük esnaftan yapalım." - KAYSERİ