Özer Matlı'dan açıklama: 'Görevimin başındayım'

Beyaz et sektörüne yönelik yürütülen süreç kapsamında adı gündeme gelen Keskinoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Matlı, devletin ilgili kurumlarıyla tam iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirterek, süreç kapsamında yetkili makamlarla gerekli bilgi paylaşımında bulunduğunu ifade etti. Hukuki sürece duyduğu saygı gereği soruşturmanın esasına ilişkin değerlendirme yapmayacağını vurgulayan Matlı, görevini sürdürdüğünü belirterek, "Bugün itibarıyla görevimin başında, sorumluluklarımı aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürmekteyim" dedi.

Keskinoğlu'nun köklü üretim kültürüne, çalışanlarına, üreticilerine, iş ortaklarına, bayilerine ve tüketicilerine karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydeden Matlı, üretim, kalite, gıda güvenliği, istihdam, etik değerler ve mevzuata uyum konularındaki hassasiyetlerini uzman ekipleriyle birlikte sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Açıklamasında kendisine ve kuruma destek veren çalışma arkadaşlarına, iş ortaklarına ve kamuoyuna teşekkür eden Matlı, kurumun süreci hukuk çerçevesinde, vakar ve sorumluluk anlayışıyla takip etmeyi sürdüreceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı