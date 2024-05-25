KESK Sinop Şubeler Platformu: Hükümet önce kendisi tasarruf yapmalı

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - KESK Sinop Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, " Hükümet, tasarruf istiyorsa önce kendisi çakarlı arabalardan, helikopterlerden, saraylarından, lüks harcamalarından ve o itibar dediği şeylerden tasarruf yapmalı. Türkiye'deki giderin ana kaynağı faizler. Bu kadar faizlerin yüksek olduğu bir ülkede tasarruf yapacaksanız eğer hukuku, yargıyı düzelteceksiniz" dedi.

KESK Sinop Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Tasarruf yapacaksanız yargıyı düzelteceksiniz"

Sözcü Musa Uzun, şöyle konuştu:

"Tasarruf paketi her yönüyle eksik. Sadece kamuda kamu personeli ve çalışanları üzerinden tasarruf olmaz. Devletin esas gider ana kalemleri vardır. Adaletli bir vergi alırsınız. Zenginden varlık vergisi alırsınız. Devletin yaptığı bir sürü işler vardır. Devlet erkanının üst düzey yetkililerinin harcamalarında tasarrufa gidersiniz. Mesela Sinop'ta kamu çalışanlarının bir iş yerine servisi varsa, servislerin kaldırılmasıyla tasarruf olmaz. Zaten alım gücü ve geçim standartları aşağıda olan çalışanları daha da zor duruma düşürecektir. Hükümet, tasarruf yapmak istiyorsa önce kendisi çakarlı arabalarından, helikopterlerinden, saraylarından, lüks harcamalarından ve o itibar dediği şeylerden tasarruf yapmalı. Bunun haricinde özel sektör ve kamunun işbirliğiyle ortaklaşa yaptığı havalimanları, otoyollar, köprülere ödediği dolar garantili ödemelerden vazgeçip, Türk lirasına çevirmek gibi uygulamalara gitmeli.

"Giderlerin ana kaynağı faizler"

Esas bütçeden gider kalemlerine baktığınız zaman bunları görüyorsunuz. Türkiye'deki giderin ana kaynağı faizler. Bu kadar faizlerin yüksek olduğu bir ülkede tasarruf yapacaksanız eğer hukuku, yargıyı düzelteceksiniz. Adil ve adaletli davranarak bir güven ortamı oluşturup faizlerin düşmesini sağlayacaksınız. Yoksa faizler bu kadar yüksekken bütçenin neredeyse tamamı vergi gelirleri faize gidiyor. Faize gidince de tasarruf yapmayanlar bizim servislerimizden, sosyal tesislerimizden, lojmanlarımızdan oralardan tasarruf yaparak bütçeyi düzelteceklerini sanıyorlar ama bu tasarrufla zaten ülke düzelmez. Tasarruf paketinin acısı çalışanlardan çıkıyor. Çalışan derken maaşla geçinenler diyelim. Şu anda maaşla çalışanlar ve dar gelirliler bundan çok etkilenecektir. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira. 10 bin lirayla ev kirasının ödenmediği bir ülkede geçim nasıl olacak?"