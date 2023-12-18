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Kemalpaşa Deve Güreşi Festivali Yoğun İlgiyle Sona Erdi

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Kemalpaşa Akalan Mahallesi'nde gerçekleşen Geleneksel Kemalpaşa Deve Güreşi Festivali, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Festivalde 160 deve boy gösterdi.

Kemalpaşa Akalan Mahallesi'nde bulunan alanda gerçekleşen Geleneksel Kemalpaşa Deve Güreşi Festivali sona erdi. Yoğun ilgi gören etkinlik, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Yörük kültürünün geleneği haline gelmiş Deve Güreşi Festivali, Akalan Mahallesi'nde bulunan alanda gerçekleşti. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın katılımıyla gerçekleşen festivale; Çanakkale'den Antalya'ya, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Soğuk havaya rağmen vatandaşlar davul zurna eşliğinde sofralarını kurarak keyifli anlar geçirirken; özenle hazırlanan 160 deve, er meydanına çıkarak boy gösterdi. Bunun bir dövüş değil, folklorik amaca yönelik bir güreş olduğunu belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Değerli hemşehrilerim, tüm çevre il ve ilçelerden ilçemize gelen güreş sever misafirlerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Geçen yıllarda pandemi ve doğal afetler dolayısıyla gerçekleştiremediğimiz ve özlem duyduğumuz festivalimizde yeniden bir aradayız. Önceden ilçemizde dağınık şekilde yapılan güreşleri Akalan Mahallesi'ne kazandırdığımız bu alanda hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanı, Aydın ve Selçuk'ta olduğu gibi bir arenaya dönüştürerek deve güreşlerinin merkezi haline getireceğiz. Festivalimizi gerçekleştirmemize katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Daha nicelerinde bir arada olmak dileğiyle." ifadelerinde bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Rıdvan Karakayalı Çanakkale Akalan Deve Haberler

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