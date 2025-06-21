Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde Olağan Genel Kurul Düzenlendi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde Olağan Genel Kurul Düzenlendi
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, konut projeleri hakkında bilgi vererek, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

S.S. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konut Yapı Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu düzenlendi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, toplantı sonunda kooperatif ortaklarına teşekkür ederek, kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen Genel Kurul toplantısına TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, oda başkanları ve kooperatif ortakları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılan genel kurulda gündemde yer alan maddeler okunarak, oybirliği ile kabul edilip karara bağlandı. Şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, konuşmasında konut projesinin detaylarına yer verdi. Esnaf ve sanatkarlara hizmet etmeye, proje üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Odakır; "Genel kurulumuza katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alınan kararlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu yıl konutlarımız için hazırlık aşamamız olacak, inşallah gelecek yıl konutlarımızın temeli için çalışmalara başlamayı planlıyoruz. Konutlarımız için arsalarımızı aldık. Konutlar Şehir Hastanesi'ne yakın bir yerde inşa edilecek. Verdiğimiz hiçbir sözü yerine getirmediğimiz olmadı. Bir kez daha söz veriyoruz, konutlarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayıp teslim etmeyi, mutluluğunuza ortak olmayı temenni ediyoruz. Tekrardan teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan da konuşmasında KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'ın bugüne dek hayata geçirdiği projelere değinip tebrik etti ve mevcut konut projesinin de başarıyla tamamlanacağını belirterek, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi. Genel kurul, alınan kararların ve ortakların dilek temennilerini dile getirmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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