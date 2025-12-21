Haberler

Ustasından kışlık ayakkabı önerisi

Mehmet Uzboyalı, kış aylarında ayakların sıcak tutulması için yün taban astarları ve elyaflı ayakkabıları tercih edilmesini önerdi. 27 yıllık tecrübesiyle, uygun ayakkabı seçiminin vücut ısısının korunmasındaki önemine dikkat çekti.

Kayseri'de ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, kışın giyilecek ayakkabı ve ayakların nasıl sıcak tutabileceğine dair tavsiyelerde bulundu.

Kayseri'de 27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mehmet Uzboyalı, havaların soğumasıyla birlikte ayakları sıcak tutmanın püf noktalarını anlattı. Vücutta en çok soğuk alan yerin ayak ve el parmak uçlarının olduğunu söyleyen Uzboyalı; yün taban astarları, içi elyaflı ayakkabılar tercih ederek ayakların sıcak tutabileceğini belirtti. Uzboyalı, "27 yıldır ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Kışlık ayakkabı olarak vatandaşlarımız deri, içi elyaf veya hakiki kuzu derisinden yapılmış olan ürünleri tavsiye ediyorum. Bunların içerisinde suni deri, yan sanayi, atık plastik tabanlar tercih edilmemeli. Vücutta en çok soğuk alan yer ayaklar ve her ayakkabı giydiğimizde ayağımızı ayakkabı üşütüyor zannederiz ama vücut ısımızdan kaynaklanıyor. Vücut soğuğu en çok ayak ve el parmaklarından aldığından dolayı vücudumuz üşüyebilir. Ayaklarımızın üşümemesi için içerisinde yün taban astarları konabilir. Yün taban astarları ayakkabının iç kısmında kan akışını hızlandırıp, vücut ısısını korur. Bu tip astarlar kullanabiliriz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

