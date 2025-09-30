Haberler

Kaymakam Mert Kumcu, Dünya Şampiyonu Kano Sporcusu Rahmi Kaan Karahan'ı Ödüllendirdi

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Çekya'da düzenlenen yarışlarda U-17 K1 500m A Final'de Dünya Şampiyonu olan Rahmi Kaan Karahan'ı ödüllendirdi. Ziyaret sırasında antrenörü Ufuk Özcan da tebrik edildi.

Muğla'nın Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu Kano müsabakalarında Dünya Şampiyonu olan Rahmi Kaan Karahan'ı ödüllendirdi.

18-21 Eylül Tarihlerinde Çekya'nın Racice kentinde düzenlenen Olympic Hopes Regatta yarışlarında 43 ülkeden 750 sporcunun katıldığı müsabakalarda U-17 K1 500m A Final'de Dünya Şampiyonu olan sporcu Rahmi Kaan Karahan'ı Kaymakam Mert Kumcu Köyceğiz Su Sporları Eğitim Merkezinde ziyaret ederek şampiyon sporcuyu ödüllendirdi.

Şampiyon milli sporcuyu ve bu başarıda büyük pay sahibi antrenörü Ufuk Özcan'ı tebrik eden Kaymakam Kumcu, sporcuya ve antrenörüne başarılar diledi. Ziyarete, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürü Volkan Taşdemir ve Kano Antrenörü Yağmur Özcan eşlik etti. - MUĞLA

