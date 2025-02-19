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Kars'taki Çıldır Gölü'nde Kış Turizmi Yoğun İlgi Görüyor

Kars'taki Çıldır Gölü'nde Kış Turizmi Yoğun İlgi Görüyor
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Kars'ın Çıldır Gölü, kış aylarında donmuş yüzeyiyle özellikle atlı kızak seferleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı turistler, göl üzerinde eşsiz bir deneyim yaşarken, bölge ekonomisine de katkı sağlanıyor.

Kars'ın en önemli turizm merkezlerinden Çıldır Gölü, kış mevsiminin en çekici aktivitelerinden birisi olan atlı kızak seferleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Donan göl üzerinde gerçekleştirilen geleneksel etkinlik, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kars ile Ardahan sınırında bulunan ve kış aylarında tamamen buz tutan Çıldır Gölü, kartpostallık manzaralarının yanı sıra sunduğu eşsiz deneyimle de dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, geleneksel olarak süslenen atlarla düzenlenen kızak turlarına katılarak buz üzerinde unutulmaz bir yolculuk yapma fırsatı buluyor.

"Buz tutmuş bir gölün üzerinde dolaşabileceğimi hayal dahi etmezdim"

Kars'a İzmir'den geldiğini ifade eden Merve Özdoğan, "Kars'ı görmeyi, gezmeyi çok istiyordum. Şimdiye nasip oldu, bugün gelebildim. Kars'ın havası İzmir'den çok çok farklı, kar özleyen birisi için gelinebilecek en güzel noktalardan birisi, Çıldır Gölü'ndeyiz, İzmir'den gelip buz tutmuş bir gölün üzerinde dolaşabileceğimi hayal dahi etmezdim. Ama bugün buradayım, güzel değişik bir ortam" dedi.

İstanbul'dan kente geldiğini ve çok beğendiğini belirten Begüm Gök, "Şu anda donmuş gölün üzerindeyiz. Kızağımızı bekliyoruz. Heyecanla tur atacağız burada, herkes bence buraya gelmeli, görmeli ve bu atmosferi yaşamalı" diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistler, atların çan sesleri eşliğinde göl üzerinde kayarken, bir yandan da göl üzerinde kurulan çadırlarda sıcak içeceklerini yudumlayarak manzaranın tadını çıkarıyor. Çocuklar ise kaptıkları kızaklarla kayarak eğleniyor. Fotoğraf tutkunları için de benzersiz kareler sunan Çıldır Gölü, sosyal medyada da en çok paylaşılan turizm noktalarından biri haline geldi.

Bölge esnafı ise artan turist ilgisinden memnun. Göl kenarındaki restoranlar, ziyaretçilere yöresel lezzetler sunarken, Kars Çıldır Gölü'ndeki atlı kızak seferleri, kış turizmine renk katmaya, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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