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Kars'ta B-Reçete Sistemi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kars'ta B-Reçete Sistemi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2026'da uygulamaya aldığı B-Reçete Sistemi kapsamında Kars'ta düzenlenen toplantıda, bitki koruma ürünlerinin reçeteli ve izlenebilir kullanımı değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulamaya alınan B-Reçete Sistemi kapsamında Kars'ta bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, bitki koruma ürünlerinin daha etkin, kontrollü ve izlenebilir şekilde kullanılmasını sağlayacak sistemin uygulama süreci tüm yönleriyle değerlendirildi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı, il müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri, Ziraat Odaları başkanları ile sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda B-Reçete Sistemi'nin işleyişi, uygulama esasları ve sahadaki etkileri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi verildi.

Toplantıda, B-Reçete Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin reçeteli ve kayıt altına alınarak kullanımının sağlanacağı, böylece hem üreticilerin bilinçli ilaç kullanmasının destekleneceği hem de tarımsal üretimde izlenebilirliğin artırılacağı ifade edildi. Sistemin, gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının önüne geçerek insan sağlığının korunmasına, çevresel risklerin azaltılmasına ve tarımsal verimliliğin artırılmasına önemli katkılar sunacağı belirtildi.

Yetkililer, güvenilir gıda üretimi, temiz çevrenin korunması ve sürdürülebilir bitkisel üretim hedefleri doğrultusunda B-Reçete Sisteminin etkin bir şekilde uygulanmaya devam edeceğini vurgulayarak, üreticiler ile sektör paydaşlarının sisteme uyum sağlamasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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