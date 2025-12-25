Sanatıyla Karacasu'ya değer katan öğrenci plaketle onurlandırıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Kapalı Spor Salonu'na yaptığı çizimlerle beğeni toplayan Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu öğrencisi Arafat Ercan, Kaymakam Mehmet Gündoğdu tarafından plaket ile onurlandırıldı.

Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çizim çalışmalarıyla dikkat çeken üniversite öğrencisi Arafat Ercan'ı makamında ağırlayan Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu Ercan'ı yeteneğinden dolayı tebrik ederek plaket takdim etti. Gençlerin sanatsal ve kültürel alanlarda gösterdiği başarıların desteklenmesinin önemine vurgu yapan Kaymakam Gündoğdu, bu tür çalışmaların hem kamu alanlarına değer kattığı hem de gençlerin motivasyonunu artırdığı ifade etti. - AYDIN