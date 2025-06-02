Karabük'te Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileyicilerine Yoğun İlgi

Karabük'te Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileyicilerine Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Karabük'te bıçak bileyicileri yoğun bir mesaiye başladı. 26 yıllık bıçak bileyicisi Ali Açıkgöz, son günlere kalan vatandaşların işlerini rahat yapamadıklarını belirtti.

Karabük'te bıçak bileyicilerinde Kurban Bayramı mesaisi başladı.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşların taleplerini karşılamak için sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan bileyicilerde yoğunluk yaşanıyor.

26 yıldır bıçak bileyicisi olan Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı öncesi yoğunluğun her yıl olduğu gibi bu yıl da arttığını söyledi. Vatandaşların bıçak bileme işini son günlere bırakmasının hem kendilerini hem de müşterileri zor durumda bıraktığını belirten Açıkgöz, şunları söyledi:

"Kurban yoğunluğu başladı. Bu bayram öncesinde vatandaşlarımız her zamanki gibi son günlere bırakıyorlar. Keşke daha önce gelseler de işlerini daha rahat yapsak. Son günlerde hem biz yoruluyoruz hem de vatandaş kendilerini strese sokuyor. Tavsiyem daha erken getirmeleri. İşçilik daha güzel olur."

Bileme işine özen gösterdiklerini ifade eden Açıkgöz, "Biz elimizden geldiği kadar özen gösteriyoruz tabii. Bu işin vebali var. Bıçak kesmediği zaman tabii bizde onun rahatsızlığı oluyor" dedi. Bayrama sayılı günler kaldığını belirten Açıkgöz, işleri sırayla aldıklarını ifade ederek, "Son dört günümüz kaldı. Son günlerde sıkışmamak adına zaten işleri sırayla alıyoruz" diye konuştu. 26 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Ali Açıkgöz, "Bu işi yapalı 26 yıl oldu. Üç kuşaktır devam ettiriyoruz. Benden sonra oğlum var" ifadelerine yer verdi. Bıçak bileme fiyatlarının da bayram öncesi sabit olduğunu aktaran Açıkgöz, "Bıçak bileme 50 TL, balta ve satır tarzında işler 100 liraya yapılıyor" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

Partinin kurucu üyesine casusluk suçundan ağır ceza
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti

Mezarlıktaki bebeğin annesinin kimliği şoke etti! İfadesi akılalmaz
Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi

Turist, güvenlik bariyerlerini aşıp 2.000 yıllık heykellere zarar verdi
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti

Milli voleybolcu resmen Fenerbahçe'de
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.