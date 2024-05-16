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Kandıra Kaymakamı ve Tarım Müdürü Üreticilerle Buluştu

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Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile Tarım ve Orman ilçe Müdürü Ercan Aydın, üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretim ve tedarik konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile Tarım ve Orman ilçe Müdürü Ercan Aydın sahaya inerek hem vatandaşların derdini dinledi, hem de üreticiler ile bir araya geldi.

Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile Tarım ve Orman ilçe Müdürü Ercan Aydın sahaya inerek üreticiler ile bir araya geldi. Kandıranın tarımsal ve hayvansal üretim yapan çiftçileriyle buluşan ikili, örtü altı yetiştiriciliği ve zincir marketlere tarımsal ürün tedariki yapan üreticilerden bilgi alarak, alışveriş yaptı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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