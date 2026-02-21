Haberler

Kalp şeklindeki patates ilgi odağı oldu

Kalp şeklindeki patates ilgi odağı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pazardan patates alan bir vatandaşın seçtiği ürünler arasında kalp şeklindeki patates dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde pazardan patates alan bir vatandaşın seçtiği ürünler arasında kalp şeklindeki patates dikkat çekti.

Sarıgöl'de yaşayan Ramazan Karahan, evinin ihtiyaçlarını almak için çarşı pazarına gitti. Tezgahtaki patatesleri seçtiği sırada oldukça iri ve kalp şeklinde olan patatesi fark eden Karahan, ilginç şekli nedeniyle onu da diğer patateslerle birlikte satın aldı.

Karahan, "Bizim buralara genelde Ödemiş patatesi gelir, sürekli alırız. Zaman zaman böyle ilginç şekilli olanlara rastlıyoruz ama oldukça nadir oluyor" dedi.

Kalp şeklindeki patatesi gören vatandaşlar ise meraklarını gidermek için ürünü yakından inceleyerek fotoğrafını çekti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar! Değeri 8 milyon TL

Duvarı kırıp bir sürü elektronik eşya varken tek bir şey çaldılar
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi

Japonya'daki bu akımı gören Türk vatandaşı şaşkınlığını gizleyemedi