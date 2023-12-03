Üye Girişi
Haberler

İznik'te Zeytinler Römorktan Düştü, Vatandaşlar Seferber Oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçinin satmak için götürdüğü zeytinler römorktan düştü, bazı vatandaşlar yere düşen zeytinleri toplamak için seferber oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçinin satmak için götürdüğü zeytinler römorktan düştü, bazı vatandaşlar yere düşen zeytinleri toplamak için seferber oldu.

İznik'te tarladan zeytinleri toplayan çiftçi, kooperatife zeytinleri satmak için traktörüyle yola çıktı. Yeni sanayi sitesi önünde römorkta bulunan zeytin dolu seleler yere düştü. Durumu gören bir grup vatandaş ise düşen zeytinleri toplamaya çalıştı. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bursa İznik Tarım Güvenlik Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title