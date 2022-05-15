İzmit Belediye Yönetimi, Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Kongresine Katıldı - Haberler

KOCAELİ (ANKA) - İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Necat Çakır Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 24'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (KSMMMO) 2 gün sürecek olan 24'üncü Olağan Genel Kurulu başladı. İlk gününde konuşmalar gerçekleştirildiği programda yarın ise oda başkanı seçilecek. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Necat Çakır'da 24'üncü Olağan Genel Kurul'una katılım sağladı.

Genel Kurulda kürsüye çıkan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, "Bugün bu camianın bir parçası ve bu odanın da bir üyesi olmaktan mutluyum, gururluyum. Yaptığınız meslek kolay bir meslek değil. Yeri geliyor ailenizden, sosyal yaşantınızdan ve birçok şeyden feragat ediyorsunuz. Gerçekten çok kıymetli özveri gerektiren bir iş yapıyorsunuz. Kazanan kim olursa olsun gerek kent ekonomisine, gerekse ülkemize en güzel desteği vereceğinden hiç şüphem yok.

İzmit Belediyesinde 4 meslektaş olarak yerel yönetimlerde görev almaktayız. Gönül ister ki önümüzdeki dönemlerde kentimize değer katmak adına çok daha fazla sayıda meslektaşımız gerek yerel yönetimler gerekse merkezi hükümette yer alsın. Bizim mesleğimiz doğrudan ekonomi ile ilgili. Yaptığımız iş oldukça kıymetli hayatın her alanı ekonomi ile ilgili, bu süreçte ne kadar sorumluluk alırsak kentimize de o kadar değer katmış olacağız" dedi.