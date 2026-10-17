İstanbul Sarıyer'de 16 dükkan, spor salonu ve Kuran Kursu bu gece ve yarın yıkılacak

İstanbul'da yaşanan selden etkilenen Ayazağa'da incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Arazisini dönüştürmek isteyen herkes için TOKİ burada. TOKİ eliyle mi yaptırmak istiyorsunuz, kendiniz yapıp, bizden destek mi istiyorsunuz? Hangisini isterlerse, o seçeneği sunmuş olacağız. Yağış, daha çok Anadolu Yakası'nda artarak devam ediyor. İstanbul'da yağış riski azalmakla birlikte devam ediyor. O yüzden, hemşerilerimizden duyarlı olmalarını istirham ediyoruz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa'da selin meydana geldiği bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Vali Gül, basın mensuplarına bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalar da yaptı.

"Bu akşam ve yarın itibariyle yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız"

Hasar tespit çalışmalarının Pazartesi günü tamamlanacağını belirten Vali Davut Gül, "AFAD koordinasyonunda akredite kuruluşlar arama ve çalışmalarına devam ediyor. Bazıları denizde, bazıları karada, olası yerlerde çalışmalar yapıyorlar. Bazı ekiplerimiz de suyun içerisinde aramalarını yapıyorlar. Bizlerde arkadaşlarımızı nezaret etmek için buraya geldik. Yıkım başladı, aynı zamanda binaların içerisinde tahliye devam ediyor. Eşyalar bittikçe, yıkım yapılacak. Bu akşam ve yarın itibariyle yıkımlarımızın tamamını gerçekleştirmiş olacağız. Buralar; Kuran Kursu, spor salonu, 16 tane dükkan. Dolayıyla, Ayazağa'da ki 16 dükkan, spor sahası, tribünler, Kuran Kursu ve yanındaki lojmanları, bu gece ve yarın gündüz olmak üzere tamamını yıkmış olacağız" şeklinde konuştu

"Pazartesi ve Salı, bütün ödemeleri yapmayı planlıyoruz"

Sel nedeniyle zarara uğrayan vatandaşlara yapılan ödemelere de değinen Vali Gül, "2 bin hemşerimize yaptığımız ödemeler, tutanaklardan bağımsız bir ödeme. Zararımız az ya da çok buna bakmadan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sağladığı ödenekle bir acil yardım niyetinde her vatandaşımıza verdiğimiz 10'ar bin liralık yardım. Bu tutanaklar, zarar tespitler neticesinde, bugün önemli bir kısmı tamamlandı. Çok az bir kısmını da yarın tamamlayacağız. Pazartesi günü de, tutanaklardaki rakamları, AFAD'ın kendi belirlediği kriterlere göre elden geçirip, Pazartesi ve Salı, bütün ödemeleri yapmayı planlıyoruz. Dün bir hemşerimizi burada bulduk. Hemşerilerimizin en son görüldüğü alanlar, telefonlarının en son sinyal verdiği alanlar, bu bölgelere yakın ancak biz bölgeyi tamamen arıyoruz. Burada olduğunu tahmin ediyoruz ama burada olmayıp, 5-10 kilometre sonra bir yerden de çıkabilir, denizden de çıkabilir. Adeta iğne ile kuyu kazar gibi arkadaşlarımız kuyumcu hassasiyetiyle bunu yapıyorlar" dedi.

"Kilometrelerce ıslah yapılması gereken dereler var"

Vali Gül, incelemeler sırasında Ayazağa'da iki problemli yer gördüklerini belirterek, "Yerleşim yerinin en üst tarafında, bir dere yatağında, arkadaşlar vardı. Bir çalışmaya ihtiyaç vardı. O bölgeyi İSKİ çalıştı ve olabildiğince genişlettiler. Mevut yıkım çalışmalarında, bölgedeki alanı rahatlatmakla ilgili bin 700 metrelik bir yerde dere ıslahı gerekiyor. İSKİ'nin bu ıslahı yapabilmesi için de, bu engellerin ortadan kalkması gerekiyor. Bu yıkımlar gerçekleştikten sonra dere ıslahının önünde herhangi bir engel kalmamış olacak. Kilometrelerce ıslah yapılması gereken dereler var. Bununla ilgili orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalar var. Kısa vadede yapmak istediğimiz, hafta sonu gündemimizden çıkarmak istediğimiz, Ayazağa'da kısa vadede yapılacakları yapmış olmak" diye konuştu.

"İstanbul'da yağış riski azalmakla birlikte devam ediyor"

Kentsel dönüşüme yönelik bir ofis kurulmasına ilişkin de açıklama yapan Vali Gül, "Ofis kurulma çalışmaları başladı. Şu an alana gittiğimizde kurulmuşta olabilir. En geç yarın ya da pazartesi çalışır. Hemşerilerimize, imarla ilgili ve buna benzer izinlerle ilgili konuları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordine edip, gündemimizden çıkaracak. Hemşerilerimiz kendileri yapmak istiyorlarsa, yarısı sizden, yarısı bizden başta olmak üzere yardımcı olacak. Bize, 'bir müteahhit bulun' derlerse, TOKİ devrede. Arazisini dönüştürmek isteyen herkes için TOKİ burada. TOKİ eliyle mi yaptırmak istiyorsunuz, kendiniz yapıp, bizden destek mi istiyorsunuz? Hangisini isterlerse, o seçeneği sunmuş olacağız. Yağış, daha çok Anadolu Yakası'nda artarak devam ediyor. İstanbul'da yağış riski azalmakla birlikte devam ediyor. O yüzden, hemşerilerimizden duyarlı olmalarını istirham ediyoruz. Bugün ve yarın yağış devam edecek, bizde takipçisiyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı