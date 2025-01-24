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İstanbul Havalimanı 2024'te Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı 2024'te Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı
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İstanbul Havalimanı, 2024 yılında günlük ortalama bin 401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını korudu. Üçüncü yıl üst üste zirvede yer alan havalimanı, Türk Hava Yolları ile de Avrupa'da önemli bir konumda bulunuyor.

İstanbul Havalimanı, 2024 yılında günlük ortalama bin 401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı böylece üst üste 3'üncü kez Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 2024 yılı geneline ilişkin havacılık verilerini açıkladı. Raporda, 2024 yılında bir önceki yıla oranla uçuş sayısını yüzde 2 artıran İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama bin 401 uçuş gerçekleştirildiği belirtildi. Böylece İstanbul Havalimanı'nın üst üste üçüncü yılı zirvede tamamladığı kaydedildi. En çok uçuşun gerçekleştiği havalimanları listesinde günlük ortalama bin 336 seferle Amsterdam Schiphol ikinci sırada, bin 302 seferle Londra Heathrow Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları ise 2024 yılında günlük ortalama bin 435 sefer gerçekleştirerek Avrupa'da üçüncü sırada yer aldı.

EUROCONTROL'ün açıkladığı rapora göre ülke bazlı, havalimanlarından gerçekleştirilen günlük ortalama 3 bin 140 uçuşla Türkiye, Avrupa'da en çok sefer gerçekleştirilen ilk 10 ülke arasında 6'ıncı sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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