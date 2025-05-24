Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları İçin Trafik Düzenlemeleri

Galatasaray Şampiyonluk Kutlamaları İçin Trafik Düzenlemeleri
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İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. 12.00 itibarıyla birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacakken, alternatif yollar olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli önerildi.

İstanbul Valiliği, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. Yapılan açıklamada, yarın saat 12.00'den itibaren Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal Varyant, Samatya Varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yolların kapatılacağı duyuruldu. Alternatif yolların ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli olduğu açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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