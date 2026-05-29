Iğdır'da Fırtına Çiftçiyi Vurdu

Güncelleme:
Iğdır'da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına, bazı evlerin çatılarını uçururken tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Nisan ayındaki zirai donun ardından bu kez fırtınayla vurulan üreticiler, ürünlerinin yarısını kaybetti.

(IĞDIR) Haber: Serdar ÜNSAL


Iğdır'da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar ve fırtına, bazı evlerin çatılarını uçururken tarım alanlarında da büyük zarara yol açtı. Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle ürünlerinin yüzde 50'sini, bazı bölgelerde ise tamamını kaybeden üreticiler, bu kez fırtına nedeniyle zarara uğradı.
Üretici Töbet Turan, yaşanan felaketin boyutunu şu sözlerle dile getirdi:
"Bu yıl 13-14 Nisan tarihlerinde yaşanan eksi 4 derecelik soğuk hava ve don nedeniyle meyvelerimiz büyük zarar gördü. Meyvelerimizi koruyup kurutabilmek için kendi imkanlarımızla bir sistem kurduk ve bunu başarıyla uyguladık. Bir kısım ürünü kurtardık. Ancak bugün yaşanan fırtına nedeniyle ürünlerimizin yarısını kaybettik. Toplam 500 ağacımız bulunuyor ve zararımız oldukça büyük oldu. Buna rağmen Rabbimden umudumuzu kesmiyoruz. İnşallah bu yıl kalan ürünlerimiz bereketli olur."
Fırtına sonrası bölgede tarımsal üretimin daha da zor bir döneme girdiği, çiftçilerin büyük kayıplar yaşadığı bildirildi.
Kaynak: ANKA
