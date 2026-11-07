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Iğdır'da fırıncı esnafı 200 gram ekmeğin fiyatını 15 liraya çıkardı

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Iğdır'da fırıncı esnafı 200 gram ekmeğin fiyatını 15 liraya çıkardı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da fırıncı esnafı 200 gram ekmeğin fiyatını 15 liraya çıkardı
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Iğdır'da 200 gram ekmek artık 12,5 lira yerine 15 liradan satılıyor. Artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten fırıncı esnafı Talip Eren, un, nakliye, elektrik ve doğal gaz giderlerindeki artışa dikkati çekerek herkesin mağdur olduğunu söyledi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) – Iğdır'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 15 liraya yükseldi. Artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirten fırıncı esnafı Talip Eren, "Bu işin sonu nereye varacak bilmiyoruz. Vatandaş da mağdur, fırıncı da mağdur" dedi.

Iğdır'da ekmek fiyatlarına yapılan zamla birlikte 200 gram ekmek 15 liradan satılmaya başlandı. Fırıncılar, un, nakliye, elektrik, doğal gaz, poşet ve işçilik giderlerindeki artışın işletmeleri zor durumda bıraktığını belirtti. Fırıncı esnafı Talip Eren, maliyetlerin sürekli yükseldiğini söyleyerek, "Maliyetler yüksek. Bu şekilde devam ederse 15 lira da, 25 lira da bizi kurtarmaz. Un ve diğer malzemelerin fiyatları almış başını gidiyor. Bu maliyetlerin bedelini fırıncı ödüyor" dedi.

Üretim sırasında elektrik ve doğal gaz faturalarının yüksek tutarlara ulaştığını dile getiren Eren, "200 gram ekmek üretiyoruz. Doğal gaz faturası 60 bin, elektrik faturası da 50 bin. Nereye kadar gidecek?" diye konuştu. Eren, buğday ve un fiyatları arasındaki maliyet farkına da dikkati çekerek, "Çiftçi buğdayı 7-8 liraya satarken, bize veriyor 20 liraya. Nasıl olacak? Vatandaş da mağdur, fırıncı da mağdur. Herkes mağdur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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