İGA İstanbul Havalimanı Avrupa'da Doğrudan Bağlantıda Birinci Oldu

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) hazırladığı "2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"na göre İGA İstanbul Havalimanı 'doğrudan bağlantı' sağlayan havalimanları arasında Avrupa birincisi oldu.

Avrupa'daki havalimanların operasyonlarını hatasız gerçekleştirilmesi için çalışan ACI Europe (Airport Council International - Europe) "2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"nu yayınlandı. Avrupa'daki doğrudan ve dolaylı toplam hava bağlantısının pandemi öncesi seviyelerin yüzde 14'ün altında kaldığının ortaya konulduğu raporda, jeopolitik gerilimlerin ve havacılık sektöründeki yapısal değişikliklerin havalimanlarının performanslarına etkisi vurgulandı.

İGA İstanbul Havalimanı'nın performansının ise pandemi öncesi seviyesine kıyasla yüzde 9 arttığının belirtildiği "2024 Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu"nda İGA İstanbul Havalimanı'nın 'doğrudan bağlantı' açısından Avrupa sıralamasının zirvesinde yer aldığı belirtildi. ACI Europe ayrıca, İstanbul Havalimanı'nın Orta Doğu'ya 'en iyi', Asya-Pasifik'te ise 'en iyi ikinci' doğrudan bağlantıya sahip havalimanı olduğunu; bu bağlantıların geçen yıla kıyasla yüzde 23 arttığını da açıkladı. - İSTANBUL