Bakan Tunç: "Hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz"

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin mesleki eğitim alarak üretime katıldıklarını ve ıslah süreçlerine katkı sağlandığını açıkladı. 378 İşyurdu Müdürlüğü ve 3 binin üzerindeki tesisle vatandaşlara kaliteli ürünler sunuluyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz" dedi.

Bakan Tunç, resmi sosyal medya hesabından 'Ceza ile Caydırıcılık, Üreterek Islah' başlığı ile açıklama paylaştı. Tunç, 378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200'den fazla iş kolu, 92 satış mağazası, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verildiğini, hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağladıklarını açıkladı.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"378 İşyurdu Müdürlüğü, 3 binden fazla üretim tesisi, 200'den fazla iş kolu, 92 satış mağazası Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumumuzun atölye ve tesislerinde mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz. Kaliteli ve güvenilir ürünleri vatandaşlarımızla buluşturuyor, milli ekonomimize katkı sunuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
