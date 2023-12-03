Hatay Emniyet Müdürlüğü İşaret Diliyle İstiklal Marşı Okudu

Hatay Emniyet Müdürlüğü, işitme engelli bireylerin mağduriyetlerini gidermek için işaret dili eğitimi başlattı. Dünya Engelliler Günü kapsamında yapılan etkinlikte, engelli vatandaşlar ve kursiyer polis personeli işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Bu etkinlik büyük beğeni topladı.

Türk polisinden işaret diliyle İstiklal Marşı

HATAY - Hatay'da il emniyet müdürlüğü ekiplerinin işaret diliyle okuduğu İstiklal Marşı büyük beğeni topladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü; işitme engelli bireylerin suç öncesi, esnası ve sonrasında mağduriyetlerini gidermek için önemli bir çalışmaya başlattı. Aktif öğrenme temelli yapılacak eğitim programında eğitici olarak yetiştirilmek üzere 52 personel Türk işaret dili temel eğitimi alacak. 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında engelli vatandaşlar ve kursiyer polis personeli işaret dilinde İstiklal Marşı'nı okudu. İşaret diliyle okunan istiklal marşı büyük beğeni topladı. Engelli vatandaşlar makam ziyareti akabinde İl Emniyet Müdür'ü Kadir Gökce ile sohbet etti.