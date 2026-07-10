Narenciye bahçelerinde faydalı böcek salımı yapıldı

Hatay'da narenciye üretim alanlarında biyolojik ve biyoteknik mücadele kapsamında faydalı böcek salımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, narenciye yetiştiriciliği yapılan ilçelerde pestisit kullanımını azaltmak ve çevre dostu mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmak amacıyla belirlenen bahçelerde faydalı böcek salımı yapıldı. Çalışmayla zararlı popülasyonunun doğal yollarla baskı altına alınması hedefleniyor.

Teknik personeller tarafından uygulamaların etkinliği düzenli olarak takip edilirken, üreticilere biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme ve teknik destek sağlanıyor. İl Müdürlüğü, sürdürülebilir tarımsal üretim ile güvenilir gıda üretimine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı