Hatay'da İşçiler Ücretleri İçin Şiddete Maruz Kaldıklarını İddia Etti

Haber : Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece mahallesinde TOKİ konutlarının yapımında çalışan İranlı işçiler, ana firma Aydın Grup, taşeron firma NMO Elektrik bünyesinde iki aydır çalıştıklarını belirterek, "ücretlerini alamadıkları için şantiyedeki şirket yetkilileriyle görüşmeye gittiklerinde şiddete maruz kaldıklarını" iddia etti. NMO şirket yetkilisi ise "darp" iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşanan ve şehrin çoğunluğunun yeniden yapıldığı Hatay'da, kentin dev bir şantiyeye dönüştü. Kentte 80 binden fazla inşaat işçisi çalışıyor. Defne ilçesi Çekmece mahallesinde TOKİ konutlarının yapan firmalardan ana firma Aydın Grup taşeron NMO Elektrik adlı firma bünyesinde çalışan İranlı işçiler iki aydır ücretlerini alamadıklarını kaydetti. İşçiler, ücretleri için şantiyedeki NMO elektrik ve Aydın grup yetkilisi ile konuşmaya gittiklerinde şiddete maruz kaldıklarını iddia etti.

"Paramızı vermiyorlar, bizi dövüyorlar"

Bazı işçilerinin kolunun, bacağını ve kalçasının" kırıldığını ifade eden işçilerden biri, "Bu durum inşaat Aydın'ın durumudur. Biz elektrik işinde çalışıyoruz. Gittik paramızı istedik, bizi dövdüler. İki adamın kalçasını, birinin kolu, birini burnu kırılmış. Türkiye'de bizim paramızı vermiyorlar, bizi dövüyorlar. İnsaniyet bu mu" dedi.

Bir başka işçi de "Aydın inşaat bünyesinde elektrik işi yapıyoruz. 2 aydan fazladır burada çalışıyoruz, paramızı alamadık. Hastaneye gidecek paramız da yok, ambulans gelecekmiş birazdan, bekliyoruz" diye konuştu.

NMO Elektrik yetkilisi: "Biz kimseyi darp etmedik, olayla alakamız yok"

İddialara ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın görüşlerin başvurduğu NMO elektrik yetkilisi, "Böyle bir şey yok, bu asılsız bir iddia. Biz hiçbir işçiyi darp etmedik. Bizimle alakası yok. NMO elektrik yeleği giyiyorlar diye bizimle çalışmış olmuyorlar. Binlerce işçi var şantiyede. Bizimle alakası yok bu olayın" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta işçiler çatıya çıkmıştı

Hatay'da Türkiye içi ve yurt dışı olmak üzere şantiyelerde binlerce işçi çalışıyor. İranlı ve Afganistanlı işçilerin şirket bünyesinde getirilseler de sigortasız ve çok düşük ücretle çalıştırıldıklarına dair iddialar var. Aydın inşaat bünyesinde çalışan bir grup işçi geçtiğimiz hafta ücretlerini alamadığı için çatıya çıkarak iki gün eylem yapmıştı.