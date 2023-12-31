GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: Maden ve MTA işçileri üretmeye devam ediyor

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, yayınladığı yeni yıl mesajında "Maden ve MTA işçilerimiz her şart altında üretmeye, ülkemize ve milletimize katkı vermeye devam ediyor" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 2024 yılı kutlama mesajında şöyle dedi:

"Sendikamız, üyeleri başta olmak üzere ülkemiz halkının ve emekçilerinin hak ve çıkarlarının korunması, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesi için verdiği mücadeleye her şart altında devam edecektir. Maden ve MTA işçilerimiz, her şart altında üretmeye, ülkemize ve milletimize katkı vermeye devam ediyor. Yeni yılda madenci kardeşlerimize ve tüm emekçilere kazasız belasız çalışmalar diliyoruz. Biz, üyelerimizin ve tüm emekçilerin güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarında üreterek ülkemize ve halkımıza verdiği katkının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TTK'da, TKİ'de ve özel sektörde çalışan maden işçilerimiz ile MTA işçilerimizin, emekçilerin ve tüm halkımızın Yeni Yılını kutluyor, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünyada yaşamak umuduyla, 2024 yılının en başta sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz." - ZONGULDAK