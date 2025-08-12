Germencik'te Tarımsal Ürün Hırsızlığına Karşı Toplantı

Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde, tarımsal ürün hırsızlığına karşı alınacak önlemler ve mücadele yöntemleri masaya yatırıldı. Kaymakam Sultan Doğru, üreticilerin korunması ve güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiğini vurguladı.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru'nun makamında düzenlenen toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda, üreticilerin alın terinin korunması amacıyla iş birliğinin artırılması, tarlalarda güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması ve etkin denetimlerin artırılması konularında kararlar alındı. Kaymakam Sultan Doğru, tarımsal üretimin bölge ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurgulayarak, hırsızlık olaylarının önlenmesi adına hem kolluk kuvvetlerinin hem de üreticilerin koordineli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi. Yetkililer, üreticilere de kendi önlemlerini almaları ve şüpheli durumları vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu. - AYDIN

