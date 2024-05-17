Gençlik Haftası kapsamında Tümgeneral Tevfik Algan ziyaret edildi

Gençlik Haftası münasebetiyle yurt temsilci öğrenciler, Milli sporcular ve gönüllü gençler 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ı makamında ziyaret etti.

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası münasebetiyle yurt temsilci öğrenciler, Milli sporcular ve gönüllü gençler, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan'ı makamında ziyaret ettiler. Erzurum GSİM Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz ile Gençlik Liderlerinin de hazır bulunduğu ziyarette. 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, gençlerin bayramını ve haftasını tebrik etti. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette kendilerine gösterdiği ile nedeniyle Algan'a teşekkür eden Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, "Komutanımıza ilgisi için teşekkür ederiz. Bizleri makamında çok güzel bir şekilde ağırladı. Gençlerimize verdiği önemi dile getirdi" dedi. - ERZURUM