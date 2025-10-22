Haberler

Gençler Çevre Bilincini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Gençler Çevre Bilincini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe'de gençler, Damla Deresi Mesire Alanı'nda düzenlenen ekolojik etkinlikte çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve ekosistem koruma konularında farkındalık oluşturdu. Etkinlik, doğa yürüyüşleri ve çevre temizliği çalışmalarını içeriyordu.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu gençleri, anlamlı bir ekolojik etkinlikte bir araya geldi. Gençler, Menteşe ilçesinde bulunan Damla Deresi Mesire Alanı'nda düzenlenen programla çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık çalışmalarına imza attı.

Doğayla iç içe geçen etkinlikte katılımcı gençler; çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve ekosistemin korunması gibi kritik konularda farkındalık oluşturdu. Program, çeşitli doğa yürüyüşleri, çevre temizliği etkinlikleri ve çevre dostu atölye çalışmaları gibi zengin içeriklerle dolu olarak gerçekleştirildi.

Etkinlikte, gençlerin gönüllülük ruhu ve çevreye olan duyarlılıkları ön plana çıkarıldı. Organizasyonun temel hedefi, doğayı koruma bilincinin genç nesillerde daha da güçlendirilmesi olarak belirlendi. Katılımcılar, bu sayede hem Muğla'nın doğal güzelliklerini yakından tanıma hem de aktif olarak çevreye katkı sunma fırsatı yakaladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe dair yaptıkları açıklamada gençlerin çevre bilinciyle hareket etmelerinin, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması adına büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, bu tür çevre odaklı faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek gençlerin gönüllülük projelerine katılımını teşvik etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası'ndan yeni para kararı! Bugün tedavüle çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Boşuna 'Şampiyonlar Ligi' demiyorlar! Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler

Galatasaray'ın rakibini 14 dakikada paramparça ettiler
Haaland attı, Manchester City kazandı

Bu adamı kim durduracak?
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Etiyopya'da tren kazası: 14 ölü, 29 yaralı

Tren raydan çıktı: 14 ölü, 29 yaralı
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.