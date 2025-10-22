Gençler Çevre Bilincini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ile Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu gençleri, anlamlı bir ekolojik etkinlikte bir araya geldi. Gençler, Menteşe ilçesinde bulunan Damla Deresi Mesire Alanı'nda düzenlenen programla çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık çalışmalarına imza attı.

Doğayla iç içe geçen etkinlikte katılımcı gençler; çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve ekosistemin korunması gibi kritik konularda farkındalık oluşturdu. Program, çeşitli doğa yürüyüşleri, çevre temizliği etkinlikleri ve çevre dostu atölye çalışmaları gibi zengin içeriklerle dolu olarak gerçekleştirildi.

Etkinlikte, gençlerin gönüllülük ruhu ve çevreye olan duyarlılıkları ön plana çıkarıldı. Organizasyonun temel hedefi, doğayı koruma bilincinin genç nesillerde daha da güçlendirilmesi olarak belirlendi. Katılımcılar, bu sayede hem Muğla'nın doğal güzelliklerini yakından tanıma hem de aktif olarak çevreye katkı sunma fırsatı yakaladı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğe dair yaptıkları açıklamada gençlerin çevre bilinciyle hareket etmelerinin, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması adına büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, bu tür çevre odaklı faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek gençlerin gönüllülük projelerine katılımını teşvik etti. - MUĞLA